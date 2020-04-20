Минюст России разрабатывает проект федерального закона «О внесении изменения в статью 67 федерального закона «Об исполнительном производстве» в части обмена информацией о применении и снятии временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации». Законопроект разрабатывается в целях реализации соглашения между правительствами РФ и Белоруссии о порядке обмена сведениями о гражданах, в отношении которых действуют ограничения на выезд, поясняется в сообщении Минюста.

Согласно федеральному закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», право гражданина РФ на выезд из страны может быть временно ограничено в случаях, если он уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом. Решение о применении указанного ограничения вправе принимать судебный пристав-исполнитель в порядке, установленном федеральным законом «Об исполнительном производстве».

В настоящее время у судебных приставов-исполнителей отсутствуют правовые основания для направления информации о применении и снятии временного ограничения на выезд должника из РФ в МВД России, в связи с чем соглашение не может быть исполнено в полном объеме.



«В целях недопущения выезда в третьи государства граждан Российской Федерации, уклоняющихся от исполнения обязательств, наложенных на них судом, законопроектом вносится изменение в статью 67 федерального закона «Об исполнительном производстве», предусматривающее обмен информацией о применении и снятии временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации между судебным приставом-исполнителем и МВД России. Реализация законопроекта не приведет к повышению нагрузки на сотрудников ФССП России и не вызовет необходимости увеличения их штатной численности», — отмечается в релизе Минюста.