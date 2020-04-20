РНКБ скорректировал условия предоставления автокредитов.

Теперь в рамках программы «Автостандарт» ссуда на приобретение транспортного средства выдается по ставке от 11,5% до 13,5% годовых (ранее — от 12% до 14%), а по предложению «Автолайт» — под 14% (вместо 14,5%).

В зависимости от выбранной программы заемщику потребуется внести из собственных средств как минимум 20—25% стоимости автомобиля. Максимальная сумма займа по программе «Автостандарт» может достигать 3 млн рублей, максимальный срок кредитования — семь лет (для автомобилей, произведенных в странах СНГ, машин китайского и индийского производства, а также для подержанных автомобилей — пять лет). В рамках предложения «Автолайт» максимальная сумма займа равна 2 млн рублей, срок кредита — до пяти лет. Процентная ставка увеличится на 2 процентных пункта при отсутствии у заемщика полиса страхования каско. Личное страхование не влияет на размер процентной ставки.

«Заемщику в день проведения кредитной сделки необходимо предоставить согласие на заключение кредитного договора от супруги/супруга, если она/он не участвуют в кредитной сделке в качестве созаемщика», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.



Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатным и корпоративным клиентам, заемщикам с положительной кредитной историей в данном банке, вкладчикам и т. п.).