Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке опускались в понедельник фактически до нулевого уровня, свидетельствуют данные торгов .

По состоянию на 20:56 мск котировки составляли 0,2 доллара за баррель (минус 18,07 доллара по отношению к уровню закрытия торгов пятницы — 18,27 доллара). Диапазон котировок понедельника — от 0,01 до 17,85 доллара за баррель.



Стоимость майских фьючерсов на американскую нефть WTI стала отрицательной впервые в истории Диапазон котировок понедельника — от минус 40,32 до 17,85 доллара за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на 20:51 равнялась 22,12 доллара за баррель (минус 2,91 доллара к уровню пятничного закрытия в 25,03), внутридневной диапазон котировок — 21,65—24,92 доллара.