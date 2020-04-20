Сбербанк подал заявления о включении долга перед ним в общем размере более 128 млрд рублей в реестр требований кредиторов председателя совета директоров группы нефтегазовых компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы.

Требования банка в размере 125,2 млрд и 3,07 млрд рублей суд рассмотрит 3 июня.

Столичный арбитраж 29 января по заявлению компании Persit Services Inc. ввел в отношении Дмитрия Мазурова процедуру реструктуризации долгов.

Компания ссылалась на наличие у Мазурова просроченной более чем на три месяца кредиторской задолженности, размер и основания которой установлены вступившим в законную силу решением Кунцевского районного суда Москвы от 29 ноября 2018 года. Долг перед заявителем по делу о банкротстве составляет 2,08 млрд рублей, отмечается в определении суда.

Финансовым управляющим имуществом должника суд назначил Алексея Харланова (член союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада»). Рассмотрение дела о банкротстве по существу состоится 22 июля.

При поступлении в суд заявление Persit Services Inc. было оставлено без движения. Суд заметил, что к заявлению не приложен документ, подтверждающий уплату госпошлины в установленных порядке и размере или право на получение льготы по ее уплате. Также суд указал, что заявителем не представлена надлежащим образом заверенная копия вступившего в законную силу судебного акта, на основании которого возникла задолженность.

Кроме того, банк ВТБ просит суд признать бизнесмена несостоятельным.

Ранее Мосгорсуд подтвердил законность ареста Мазурова по делу о хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка. «Постановление Тверского районного суда Москвы от 15 июля 2019 года об избрании в отношении Мазурова меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения», — сказала судья. Таким образом, суд не согласился с доводами апелляционных жалоб адвокатов Мазурова, просивших изменить меру пресечения на любую иную, не связанную с лишением свободы.

По мнению стороны защиты, инкриминируемое Мазурову деяние было совершено в сфере предпринимательской деятельности, что не предполагает избрания столь строгой меры пресечения, как арест.

«Кредитный договор, заключенный между Антипинским НПЗ и Сбербанком, действует, наличие небольшой задолженности по кредитному договору не говорит о наличии мошенничества», — отметила адвокат Оксана Корчагина. «Все, что сейчас делается, — это попытка подвести под уголовную статью обычные экономические правоотношения. На тот период, который вменяется моему подзащитному, кредит обслуживался и банк получал проценты», — добавил ее коллега Руслан Коблев.

По словам Мазурова, возбуждение в отношении него уголовного дела — это «попытка найти крайнего» в финансовых проблемах Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Мазуров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («мошенничество в особо крупном размере»).



По версии следствия, бизнесмен похитил 1,8 млрд рублей у Сбербанка посредством невозврата кредита, который был выдан Антипинскому НПЗ, входящему в группу компаний «Новый поток». Однако сам Мазуров вины не признает.