Количество так называемых самоугонов и других видов страхового мошенничества может вырасти на 30—35%, пишет «Российская газета» . Об этом сообщают в нескольких страховых компаниях.

Как отметил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов, обычно самоугоны касались лизинговых машин. Создавались фирмы-однодневки, которые приобретали машины в лизинг, затем инсцинировали угон, а машины перепродавали за рубеж. Но банки ужесточили проверки компаний и требования по лизингу. Так, возможен всплеск самоугонов бывшего в употреблении транспорта. По окончании карантина возможен и всплеск реальных угонов на запчасти, считает Сергей Ефремов.

Еще один вид мошенничества — продажа полисов с минимальными коэффициентами. Мошенники оформляют полис не на машину, а на мотоцикл и выбирают регион с минимальным коэффициентом. Такого полиса будет достаточно, чтобы поставить машину на учет или чтобы на дороге инспектор не привлек за управление без страховки. Но в случае ДТП он не поможет автовладельцу.

Ущерб от страхового мошенничества в 2019 году превысил 6 млрд рублей, но около 20% заявлений становятся уголовными делами. При этом 70% случаев такого мошенничества — бытовые, где злоумышленники — обычные люди, которые решили поживиться и обмануть страховщиков.

По мнению экспертов, предотвратить страховое мошенничество может внедрение телематики: в момент ДТП страховщик получает уведомление и полный отчет по аварии, поэтому инсценировать аварию не получится. Пока в России количество полисов каско с телематикой не превышает 50 тыс. Сейчас есть возможность это изменить.