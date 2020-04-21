Число жалоб граждан на микрофинансовые организации (МФО), банки и других сборщиков долгов вдвое выше, чем на включенных в реестр коллекторов. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

«Количество поступающих в ФССП России обращений, связанных с деятельностью по возврату просроченной задолженности, продолжает расти. В 2019 году принято к рассмотрению 28,4 тыс. обращений, что на 29% больше, чем в 2018 году, — сообщили в пресс-службе ФССП. — Из принятых в 2019 году к рассмотрению обращений 46% касались деятельности микрофинансовых организаций, 33% — юридических лиц, включенных в государственный реестр, 9% — кредитных организаций, 12% — иных лиц».

По итогам проверок приставы за прошлый год возбудили 3 098 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.57 КоАП РФ (за нарушения порядка общения с гражданами при сборе задолженностей), из них 1 597 — в отношении МФО, 1 309 — в отношении коллекторов, включенных в реестр.

Ранее Минюст обнародовал готовящийся проект закона, который должен приравнять все организации, где предусмотрен сбор просроченной задолженности с граждан, к работе коллекторов. Для сбора задолженностей они также должны быть включены в реестр приставов, и на них будут распространяться те же требования.