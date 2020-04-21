Генеральная прокуратура России включила в перечень выявленных фейков о коронавирусе информацию мошенников о якобы начисленных от имени ФСИН штрафах за нарушение режима самоизоляции и потребовала ее заблокировать. Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, неизвестные разместили в Интернете информацию о якобы начисленном гражданам штрафе в 2,5 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции, и это опубликовано на сайте ФСИН России.

В фейковом сообщении указывалось: «Согласно геолокации, вами был нарушен режим самоизоляции, согласно ст. 20.6.1 КоАП РФ. Вам необходимо оплатить штраф, согласно постановлению ФСИН № 168-322 от 10.04.2020 года в размере 2,5 тыс. рублей. Оплатить штраф вы можете онлайн на нашем сайте». В случае неоплаты в течение 24 часов неизвестные пригрозили возбуждением уголовного дела «на основании ст. 236 УК РФ и ст. 6.3 КоАП РФ».

В Генпрокуратуре подчеркнули, что сайт с публикациями о начисленных псевдоштрафах никакого отношения к официальному сайту ФСИНне имеет, и ФСИН не занимается взысканием штрафов по административным делам (это относится к полномочиям приставов).

Кроме того, Уральская транспортная прокуратура выявила фейковую публикацию о том, что режим изоляции был введен якобы «с целью ограничения прав и свобод граждан, наложения на них административных штрафов». Как отметили в Генпрокуратуре, распространение недостоверных сведений создает предпосылки к социальной напряженности и массовым нарушениям общественного порядка и может способствовать увеличению количества лиц, заболевших новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к этим публикациям, в том числе в случае их появления на других интернет-ресурсах.