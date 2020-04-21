Совкомбанк с 21 апреля предлагает открыть новый вклад «Выгодное решение».

Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей. Срок — один год. Процентная ставка составляет 6,5% годовых. Пополнение возможно суммами от 1 тыс. рублей, при этом сумма всех дополнительных взносов не может превышать сумму, внесенную в течение десяти календарных дней с момента открытия вклада. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Для держателей карты «Халва» при покупке облигаций процентная ставка по вкладу увеличится на 1,5 процентного пункта и составит 8% при соблюдении следующих условий: