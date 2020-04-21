Российские фондовые индексы во вторник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 1,62% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 485,15 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 2,99% и равнялся 1 036,34 пункта.

Ситуация на мировых рынках оценивается как умеренно негативная для российского фондового рынка, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

«Сегодня утром азиатские рынки и фьючерсы на европейские индексы демонстрируют выраженно негативную динамику, следуя за ухудшением динамики рынка акций США и слабости нефтяного рынка, лишенные значимых новостных факторов поддержки», — поясняет эксперт.

Он полагает, что во вторник индекс Мосбиржи, ведомый ценами на нефть и продажами в нефтегазовом секторе, может продолжить откатываться к нижней границе зоны 2 500—2 700 пунктов, в которой находится с начала апреля.

«В случае ухудшения внешнего фона не исключаем ухода индекса под отметку в 2 500 пунктов уже сегодня», — заключает аналитик.