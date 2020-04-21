Количество индивидуальных предпринимателей (ИП), прекративших деятельность в марте 2020 года, составило 66 820 человек, пишет Forbes , ссылаясь на Федеральную налоговую службу (ФНС). Это на 77,2% больше, чем в марте прошлого года, когда работу прекратили 37 718 предпринимателей.

В январе — феврале динамика роста числа прекративших работу ИП была чуть выше нулевой и составила 0,3%, ссылается издание на «Интерфакс». Если же сравнивать данные по кварталам, то в I квартале этого года прекратили деятельность на 19,1% больше предпринимателей, чем в I квартале 2019 года.