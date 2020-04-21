Рубль слабеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал на 25 копеек, а евро — на 19 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил почти 76 рублей (плюс 40 копеек), курс евро — 80,3 рубля (плюс 31 копейка).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, из-за низкого спроса и снижения цен на нефть позиции рубля ухудшились, а на фоне пандемии шансы на укрепление рубля почти нулевые.

«Фокус внимания покупателей сместился на 78 рублей. Так как курс ниже цены закрытия на Мосбирже, то стоит понаблюдать за тем, как цена поведет себя при приближении к уровню 76,2. Если он устоит и Brent останется торговаться выше 25 долларов, то по нему начнется новая фаза укрепления в рамках коррекции к восходящему движению от минимума 72,72 рубля», — пояснял Антонов.

«На неординарную ситуацию на нефтяном рынке рубль отреагировал снижением. Это вполне логично: приток валюты в страну и доходы бюджета в ближайшие недели резко снизятся. Вечером пара доллар/рубль уверенно закрепилась выше сопротивления 75 и сегодня имеет все шансы продолжить восхождение. Целью роста пары является район 80 рублей за доллар, но, учитывая валютные интервенции Банка России, движение к этой первой цели девальвации вряд ли будет резким. Сегодня ЦБ может увеличить продажи долларов и евро из-за падения цен на нефть», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.