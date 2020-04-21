Стоимость барреля нефти марки Brent на торгах во вторник опустилась ниже 23 долларов впервые с начала апреля, свидетельствуют данные торгов.



По данным на 10:52 мск, баррель североморской нефти марки Brent торговался на уровне 22,96 доллара, снизившись более чем на 10%. Цена майских фьючерсов на нефть WTI растет на 35,05 доллара до минус 2,58 доллара за баррель.

Вторник — последний день торгов майскими фьючерсами WTI. При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускается на 0,25% до 20,18 доллара за баррель.

Данная ситуация прежде всего свидетельствует о слабости экономик стран — потребителей нефти, отмечает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. «Коронавирус сократил спрос на сырье, нефтехранилища работают на максимальной загрузке, плюс теплая зима, которая дополнительно сократила спрос на сырье», — комментирует эксперт.

Есть и еще один важный момент, замечает он. «Особенность фьючерсов в том, что если трейдер не успевает закрыть текущий контракт, то ему грозит физическая поставка нефти. Как правило, сырье доставляется в терминал Кушинг в Оклахоме. Но он и так активно заполняется нефтью из-за падения спроса, вызванного экономическим спадом. Чтобы избежать этой головной боли, трейдеры всеми силами пытаются продать свою нефть до конца торгов во вторник, когда закроются майские фьючерсы, и обваливают цену», — объясняет Разуваев.

По его словам, это разовая история, в III квартале ожидается восстановление мировой экономики, которая в принципе не может жить без нефти. «Так что все разговоры о крахе экономик экспортных стран, в том числе России, Казахстана и Азербайджана, являются пустыми. Однако, вероятно, фондовые, валютные и сырьевые рынки в ближайшее время ждет большая турбулентность», — заключает аналитик.