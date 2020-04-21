Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением распространить выплату максимального пособия в размере 12 130 рублей на всех безработных.

«Во избежание дискриминационного подхода при назначении пособий по безработице, в целях снижения роста социальной напряженности, а также с учетом трудностей в поиске новой работы в ситуации массовой приостановки деятельности предприятий и организаций считаю необходимым распространить действие положений постановления правительства РФ № 485 о выплате пособий по безработице в максимально возможном размере 12 130 рублей на всех граждан, признанных в настоящее время безработными», — говорится в тексте письма.

Мишустин утвердил выплаты максимального пособия по безработице Для временно безработных граждан, у которых есть дети, вводятся дополнительные выплаты по 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Согласно постановлению Кабмина, граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле — июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере — 12,13 тыс. рублей.