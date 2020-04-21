Банк «Санкт-Петербург» снизил комиссию за интернет-эквайринг и представил пакет дополнительной поддержки клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В соответствии с решением ЦБ о реализации мер по повышению доступности онлайн-торговли банк «Санкт-Петербург» на период до 30 сентября 2020 года снизил до 1% комиссию по договорам интернет-эквайринга для предприятий, которые занимаются розничной продажей продуктов питания, лекарств и товаров медицинского назначения, бытовой техники, электроники и средств связи, одежды и товаров повседневного спроса», — говорится в релизе.

Дополнительной поддержкой для клиентов банка станет пакет услуг по интернет-эквайрингу, который банк предоставляет совместно с техническим партнером — компанией Paykeeper. В пакет входит бесплатное подключение к сервису, шесть месяцев бесплатной технической поддержки, личный кабинет предпринимателя и месяц арендных каникул при подключении онлайн-кассы.

Кроме того, клиент сможет на льготных условиях воспользоваться услугами от InSales — платформы для интернет-магазина: 60 дней бесплатного использования платформы и скидка на первую оплату 50% от базовой цены, указанной в тарифах InSales. Платформа предоставляет клиентам готовые шаблоны дизайна интернет-магазина, возможность полного управления контентом и бонусной программой для покупателей, интеграцию оплаты, доставки и 1С, круглосуточную техническую поддержку.