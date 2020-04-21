«Уралсиб» запустил акцию «Поддержка от банка «Уралсиб» для юридических лиц из сегмента малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, впервые открывающих расчетный счет в банке. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В рамках акции новые клиенты получают открытие счета и три месяца бесплатного обслуживания при подключении к пакету услуг расчетно-кассового обслуживания (РКО)», — говорится в релизе.



Для того чтобы принять участие в акции, необходимо с 15 апреля до 30 июня 2020 года включительно открыть расчетный счет в рублях в банке «Уралсиб», подключившись на три, шесть или 12 месяцев к одному из пакетов услуг РКО: «Кассовый», «Кассовый Прайм», «Платежный» и «Бизнес-старт».

Открытие расчетного счета производится бесплатно.

В банке обращают внимание на то, что пакет услуг «Кассовый Прайм» доступен для подключения только в Нижегородской, Ростовской, Новосибирской, Красноярской и Кемеровской областях.

При подключении пакета услуг клиентам доступны выпуск бизнес-карты с бесплатным первым месяцем ее обслуживания, а также удобный и многофункциональный интернет-банк, отмечается в сообщении.