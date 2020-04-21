Суды смогут назначить штраф за нарушение режима самоизоляции в течение года после выявления нарушения, сказано в обзоре практики Верховного суда РФ.

«Административные правонарушения, ответственность за которые установлена частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, являются длящимися... Срок давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, составляет 1 год и исчисляется с момента обнаружения административного правонарушения», — сказано в обзоре.

Данная статья КоАП вводит ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания. Граждан могут оштрафовать на сумму от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, штрафы для должностных лиц или предпринимателей еще строже.

Обзор судебной практики составлен Верховным судом РФ по вопросам, присланным нижестоящими судами.