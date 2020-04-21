Министерство экономического развития передало Минфину функции по находящимся в федеральной собственности акциям акционерных обществ, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь Минфин будет представлять правительству отчет об управлении находящимися в федеральной собственности акциями компаний и использовании специального права («золотой акции») на участие Российской Федерации в их управлении за прошедший год.



Ранее в Минфине появился департамент регулирования имущественных отношений. Новая структура будет заниматься координацией и контролем деятельности Росимущества. Среди основных задач — реализация полномочий собственника имущества, регулирование порядка учета имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.