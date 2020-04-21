Банк России установил официальные курсы валют на 22 апреля.

Курс доллара повысился на 1,59 рубля, составив 76,2562 рубля (74,6657 рубля на 21 апреля). Курс евро вырос на 1,51 рубля до 82,616 рубля (с 81,1019 рубля на 21 апреля).

На Московской бирже на 16:10 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 1,73 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 1,61 рубля, валюты стоят 77,28 и 83,6 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 75,61—77,36 рубля за доллар и 82,06—83,8 рубля за евро.