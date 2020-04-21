Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности НИКО-Банка на уровне «ruВВ+». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «негативный», следует из релиза агентства.



«Рейтинг банка обусловлен ограниченными рыночными позициями, повышенным риском обесценения существенной части активов вследствие пандемии, удовлетворительной ликвидной позицией, а также адекватным буфером абсорбции убытков на фоне невысокой операционной эффективности и консервативной оценки качества управления. Изменение прогноза по рейтингу на «негативный» связано с появлением значительных рисков на фоне пандемии, которые окажут негативное влияние на качество кредитного портфеля банка и, как следствие, на буфер капитала и рентабельность», — говорится в сообщении.



По данным аналитиков, более половины активов банка подвержено риску существенного обесценения на горизонте 6—12 месяцев, особенно портфель кредитов МСБ, а также кредитов физлицам.

При этом запас ликвидных активов не является высоким: на 1 марта 2020 года НИКО-Банк выдерживает досрочный отток только 24% привлеченных на срок более 30 дней средств без нарушения норматива Н3; покрытие высоколиквидными и ликвидными активами привлеченных средств составляет 11% и 31% соответственно, заключили в «Эксперт РА».