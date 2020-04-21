Анонсированную государством поддержку не получили 70% россиян, получили — 15%. Об этом говорится в исследовании социальных эффектов пандемии COVID-19 (есть у РБК ), которое проводилось компаниями «Платформа» и Online Market Intelligence.

В опросе, проводившемся в Интернете, участвовала 1 тыс. человек. Данные отображают онлайн-аудиторию России старше 18 лет в городах с населением свыше 100 тыс. человек. Опрос проводился 17 апреля.

На вопрос о получении выплат, полагающихся из-за мер по борьбе с коронавирусом, затруднились ответить 15% респондентов. Такова же доля опрошенных, которые получили поддержку от государства.

Среди основных причин, по которым россияне остались без поддержки, лидирует ответ, что такие меры поддержки не подходят по каким-либо причинам (17%). С трудностями при подаче заявок для получения выплат столкнулись 16% респондентов. Уточняется, что речь идет о сборе справок, невозможности стать на учет в качестве безработного, закрытии организаций из-за коронавируса, сбоях в работе их сайтов.

Еще 11% опрошенных сообщили, что не знают о мерах поддержки со стороны государства. До 7% респондентов подали заявку, но пока не получили ответа. При этом 5% участников опроса заявили о том, что не обращались за помощью, поскольку в этом нет необходимости либо они решили подождать.

По 4% респондентов также выбрали ответы, что получили отказ, либо не знают, как оформить заявку (не знают, куда обращаться и подходят ли они под критерии для получения выплат), либо орган, в который они обратились, не знал, как проводить процедуру, из-за отсутствия указов, нормативной базы. Еще 19% ответ о причинах отказа дать затруднились.

Согласно исследованию, почти у половины опрошенных (49%) сократились доходы в связи с ограничениями для борьбы с коронавирусом. В начале апреля доля таких респондентов составляла 45%. Большинство из них (23%) заявили, что у компании, в которой они работают, существенно снизился доход. Почти столько же (22%) сообщили, что компания временно приостановила деятельность.

Еще 9% респондентов потеряли работу. Из них 40% пробовали зарегистрироваться в качестве безработных, но у них не получилось это сделать. Еще 39% не стали фиксировать этот статус. Получить его смогли только 20% опрошенных.



В начале апреля мэр Москвы Сергей Собянин упростил получение выплат по безработице для жителей города. Он сообщил, что дал указание отменить требование, согласно которому нужно подтвердить две безуспешные попытки трудоустройства, чтобы быть признанным безработным. Кроме того, срок между подачей заявления и перечислением средств составит не более трех — пяти дней. Претендовать на выплаты могут те, кто работал не менее 60 дней в этом году. В Москве им перечислят 19,5 тыс. рублей, в Подмосковье — 15 тыс. Кроме того, президент Владимир Путин увеличил пособие по безработице до уровня МРОТ — 12 130 рублей. Выплачивать его будут с апреля по июнь.