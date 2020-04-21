Правительство РФ может направить до 6,7 млрд рублей на компенсацию процентов по кредитам гостиничной сферы, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы на сайте Кабмина.

«Разработан порядок возмещения выплаты процентов по кредитам, включая отсрочку по выплате основного долга. Субсидии — до 6,7 млрд рублей», — отмечается в материалах.

Туризм и гостиничная сфера признаны одной из наиболее пострадавших отраслей из-за пандемии коронавируса.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ведомство совместно с Минэкономразвития рассматривает возможность субсидировать проценты по кредитам, которые бизнес брал на строительство и реконструкцию отелей.



По словам Догузовой, ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, привели к падению загрузки и бронирований в некоторых регионах на 95—100%.