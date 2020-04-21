В новой должности в РСХБ Овсяницкий будет отвечать за вопросы развития розничного бизнеса.

С 2001 года Олег Овсяницкий работал в САО «ВСК», в 2010 году был назначен генеральным директором компании. «Достигнутые под его руководством финансовые показатели страховой компании являются одними из значимых на финансовом рынке России», — отмечается в релизе банка.



В справке РСХБ уточняется, что Олег Овсяницкий имеет два высших образования.