Кабмин занимается разработкой третьего и четвертого пакетов мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью программе «Право на справедливость» на Первом канале.

Решетников отметил, что расходы бизнеса остановить очень сложно, притом что государство уже приняло различные решения для поддержки экономики. «Но все равно расходы [у бизнеса], что называется, генерятся — что с ними потом делать? Поэтому мы понимаем, что даже те отсрочки по налогам, которые мы дали, — к ним придется вернуться... Мы разрабатываем меры на выход экономики из кризиса, и как только ситуация будет позволять, мы, безусловно, готовим и третий, и четвертый пакет поддержки, сейчас работаем с отраслями уже адресно», — сказал он.

Министр также добавил, что государство в текущей экономической ситуации «абсолютно готово» выполнять свои социальные обязательства. «Вопрос о том, как платить пенсии, пособия, зарплаты бюджетникам и так далее, — он не стоял, не стоит и не будет», — сказал Решетников.

Правительство ранее приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее сильно пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.



Президент Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами Кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее чем 90% количества работников к 1 апреля.