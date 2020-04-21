Заместитель министра экономики Бразилии Маркус Троихо возглавит Новый банк развития БРИКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Antagonista.

Ожидается, что чиновник, отвечающий в ведомстве за вопросы внешней торговли и международных отношений, будет утвержден на эту должность в ходе внутренней процедуры голосования, намеченной на 27 мая. В соответствии с установленной очередностью ротации в руководстве банка представитель южноамериканского участника БРИКС будет возглавлять финансовое учреждение следующие пять лет и 7 июля сменит на этом посту индийца Кундапура Каматха.

Как уточняет газета Valor Econоmico, министр экономики Бразилии Паулу Гедес в понедельник подтвердил в ходе видеоконференции с коллегами по объединению намерение предложить на эту должность Троихо. Сейчас чиновник возглавляет управляющий совет финансового учреждения, указывает издание. Кроме того, он является директором лаборатории стран БРИКС Колумбийского университета (США).

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного в ходе VI саммита БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. К январю 2020 года советом директоров НБР одобрено 52 инвестиционных проекта на общую сумму 15,1 млрд долларов.

БРИКС — неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

