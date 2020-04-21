Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для преодоления экономических последствий распространения коронавирусной инфекции, позволят сэкономить владельцам легковых машин 1,5 млрд рублей за три года, а владельцам автобусов — 350 млн рублей за пять лет. Это следует из презентации, опубликованной на сайте правительства, передает ТАСС.

«Уменьшается частота прохождения техосмотров для автомобилей. Будут минимизированы контакты граждан и операторов технического осмотра в отношении новых автомобилей, которые не создают серьезных рисков наступления аварий. В 2021—2022 годах 1,5 млрд рублей составит экономия владельцев автомобилей 2018—2019 годов выпуска. В течение пяти лет 350 млн рублей составит экономия для владельцев автобусов», — указано в презентации.

На сегодняшний момент в России насчитывается 43,5 млн легковых автомобилей и более 800 тыс. автобусов, отмечается в материалах правительства.

Сейчас раз в два года техосмотр должны будут проходить легковые автомобили возрастом от четырех до десяти лет, ежегодно — автомобили старше десяти лет, полностью от прохождения процедуры освобождаются автомобили младше четырех лет. Согласно прежнему порядку, проходить техосмотр каждые два года обязаны были автомобили возрастом от трех до семи лет, раз в год — легковые авто старше семи лет. Полностью от процедуры были освобождены автомобили младше трех лет.



При этом планировавшаяся реформа ТО, предполагавшая, в частности, обязательную фотофиксацию процедуры, переносится с 7 июня 2020 года на 1 марта 2021-го, отмечается в материалах правительства.