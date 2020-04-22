«Ренессанс Капитал» намерен расширить направление работы с состоятельными частными клиентами, пишет «Коммерсант» . Должность главы направления по работе с частными клиентами и главы институциональной дистрибуции в России и СНГ занял Григорий Седов, ранее руководивший бизнесом по работе с частными клиентами ИГ «Атон». По его словам, компания «видит спрос на рынке и стремится обеспечить сбалансированную структуру своих доходов». Средний чек целевой аудитории «Ренессанс Капитала» составляет от 5 млн долларов. В России около 38 тыс. семей владеют состоянием более 5 млн долларов, 2,3 тыс. семей — более 30 млн долларов. Седов рассчитывает, что «10—15% от данной аудитории открыты для работы с новым финансовым партнером», планируется обеспечить прирост активов под управлением на 15—20% в год.

«Ренессанс Капитал» не планирует вступать в прямую конкуренцию с существующими участниками рынка, отмечая, что состоятельные частные лица «предпочитают разделять свои активы между несколькими банками и финансовыми компаниями». Компания собирается предложить частным клиентам участие в размещениях и альтернативных классах активов.

Участники рынка отмечают, что обслуживание состоятельных клиентов является высококонкурентной нишей в России и основные игроки на этом рынке очень сильные, постоянно улучшают сервисы и предлагают новые продукты. Госбанки играют основную роль в обслуживании состоятельных клиентов. «Ренессанс Капитал» вступает в конкуренцию с бутиковыми компаниями, специализирующимися на уникальных решениях, которые работают вне большого банковского бизнеса без широкой клиентской базы, считают эксперты. По их мнению, «Ренессанс Капитал» не будет опираться на какое-либо имеющееся конкурентное преимущество, что могут себе позволить только крупные банки, и, соответственно, существенную долю рынка занять не сможет. Речь идет о преимуществах, которые заинтересуют небольшую часть частных инвесторов, в частности хорошее покрытие стран Восточной Европы и Африки.