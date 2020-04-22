Российские банки выдали малому и микробизнесу зарплатных кредитов на сумму около 4 млрд рублей, сообщает в среду пресс-служба Минэкономразвития.

«По данным мониторинга по 15 банкам, подписавшим соглашение с Минэкономразвития, на 21 апреля выдано около 4 млрд рублей по более 1,8 тыс. заявок на беспроцентные кредиты на поддержку занятости», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время заявки от банков на участие в программе финансирования под 0% продолжают поступать, в Минэкономразвития их уже 36 (на общую сумму выдачи кредитов 27 млрд рублей). При этом с 17 банками соглашения уже подписаны. Это, в частности, Россельхозбанк, Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, «Ак Барс», «Кузнецкий», Челябинвестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, банк «Открытие», банк «Акцепт», Альфа-Банк, Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Совкомбанк.

15 апреля президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил распространить программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы на средние и крупные предприятия. 16 апреля Минэкономразвития внесло в правительство соответствующий проект постановления.