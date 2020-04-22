Примсоцбанк улучшил условия по вкладам «Весенний» и «Спринт VIP».

Теперь «Весенний» можно оформить в отделении банка под 6,5%, в интернет-банке — под 6,6% годовых (прежние ставки — 6,2% и 6,3% соответственно). Возможно пополнение в течение 90 дней с даты заключения договора. При досрочном расторжении договора по истечении 90 дней проценты начисляются по льготной ставке 4,5% годовых.

Минимальная сумма первоначального взноса по депозиту «Спринт VIP» снижена с 5 млн до 1 млн рублей. Доходность вложения составит 6,7% годовых (вместо 6,5%). Срок — три месяца. Дополнительные взносы принимаются без ограничений.

Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.