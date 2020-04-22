Российские фондовые индексы в среду начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,62% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 472,56 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,16% и равнялся 1 010,55 пункта.

Цены на нефть марки Brent упали до минимального с 1999 года уровня, что негативно сказалось на динамике рынков акций, отмечает главный аналитик ПСБ Роман Антонов. «Повышенная волатильность способствовала уходу инвесторов в безопасные активы, наблюдалось снижение доходностей казначейских облигаций (пятилетние treasures показали минимальную историческую доходность) и рост спроса на доллар», — комментирует эксперт.

По его прогнозу, индекс Мосбиржи при неухудшении ситуации на нефтяном рынке на волне умеренно позитивной динамики внешних площадок может предпринять попытку отыграть часть потерь и приблизиться к району 2 500 пунктов. «Наиболее вероятно, если негативные тенденции возобладают, продолжение коррекционного движения в направлении 2 400 пунктов», — заключает аналитик.