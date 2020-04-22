Сбербанк начал прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на приобретение квартир в новостройках. С момента запуска программы господдержки в Сбербанке уже более 700 клиентов подали заявки на ипотеку онлайн и ожидают одобрения, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«С 21 апреля 2020 года Сбербанк и «ДомКлик» первыми в дистанционном формате начали принимать заявки на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых. Мы запустили полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки, который позволяет приобрести квартиру в новостройке по сниженной ставке без поездок в банк», — комментирует заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова.



В рамках программы можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн рублей — в других регионах России.

Первоначальный взнос по кредиту — от 20% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет.

Полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки позволяет не выходя из дома приобрести квартиры в новостройках даже в условиях всеобщей самоизоляции.



«Сотрудники банка с соблюдением всех мер безопасности для здоровья приезжают домой к клиенту для выпуска усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации, отправки документов на регистрацию сделки в электронном виде и безналичного расчета за недвижимость», — уточняют в финучреждении.

Оформить ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых можно онлайн на DomClick.ru до 1 ноября 2020 года.