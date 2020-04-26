Клиенты банка «Возрождение» могут оформить налоговый вычет не выходя из дома, сообщает пресс-служба кредитной организации. В рамках сервиса клиентам предлагается дистанционно оформить сертификат для возврата налога с покупки квартиры, ипотеки, инвестиционного счета, оплаты лечения и обучения.



«Сервис «Налоговый вычет» включает все необходимые услуги «под ключ»: проверку комплекта и содержания документов, заполнение декларации личным консультантом и отправку декларации в налоговую инспекцию. Также обеспечивается правовая поддержка при камеральной проверке», — говорится в релизе.

Для оформления сертификата достаточно заполнить онлайн-анкету на сайте банка по ссылке и там же произвести оплату. Стоимость сертификата — 2 999 рублей. После оплаты сертификат будет направлен на указанный клиентом e-mail.