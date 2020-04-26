Россияне предчувствуют сложности трудоустройства после отмены режима самоизоляции и готовятся снизить запросы: граждан, согласных на «черную» и «серую» зарплату, становится больше. Такие результаты показал опрос сервиса SuperJob.



Согласно исследованию, 46% россиян сегодня потенциально готовы получать заработок по «серой» схеме. Мужчин, согласных на зарплату «в конверте», больше, чем женщин: 51% и 41% соответственно.

Меньше всего граждан, готовых мириться с неофициальным заработком, среди россиян старше 45 лет и респондентов с доходом более 80 тыс. рублей в месяц, которые напоминают, что от размера заработной платы зависит будущая пенсия, отпускные и больничные выплаты, а также суммы под расчет.

«Нестабильная ситуация на рынке труда, вызванная введением режима самоизоляции по COVID-19, отразилась на отношении россиян к «серой» схеме выплат. Число согласных на заработок «в конверте» слегка выросло по отношению к прошлому году (46% сегодня и 43% в 2019 году), количество противников «серых» зарплат снизилось с 36% до 30%», — говорится в исследовании.