Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки хозяйствующих субъектов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Льготы предусмотрены по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), единому сельхозналогу и упрощенной системе налогообложения.

В Налоговый кодекс вносятся изменения, предусматривающие, что расходы организации на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции, медицинского оборудования для диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, в том числе признаваемого амортизируемым имуществом, будут относиться к расходам, не связанным с производством и реализацией товаров, работ и услуг. Расходы будут относиться к затратам предприятий, с них налог на прибыль не будет уплачиваться. К затратам предприятий будут отнесены и расходы на дезинфекцию помещений, приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты.

Закон о мерах налоговой поддержки предприятий в условиях пандемии одобрен Совфедом При определении налоговой базы по налогу на прибыль не будут учитываться доходы в виде субсидий, полученных из федерального бюджета в связи с пандемией.

Также при определении налоговой базы по налогу на прибыль не будут учитываться доходы в виде субсидий, полученных из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией из-за коронавирусной инфекции. Налогоплательщикам, уплачивающим в налоговом периоде 2020 года ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного (налогового) периода, дается право перейти до окончания налогового периода 2020 года на уплату ежемесячных авансовых платежей, исходя из фактической прибыли.

От обложения НДФЛ освобождаются доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за особые условия труда медработникам, оказывающим помощь больным с коронавирусом, а также пациентам из групп риска заражения. Также от НДФЛ освобождаются субсидии, которые получают из федерального бюджета предприятия, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и ведущие деятельность в наиболее пострадавших в условиях пандемии отраслях экономики.