Министр экономического развития Максим Решетников заменит бывшего главу министерства, помощника президента Максима Орешкина в Национальном финансовом совете ЦБ РФ, следует из опубликованного распоряжения правительства.

В распоряжении указано, что Максим Орешкин представлял правительство в Национальном финансовом совете, Решетников займет его место.

Национальный финансовый совет является коллегиальным органом Банка России, который осуществляет свою деятельность на основании федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации». Численность НФС составляет 12 человек, из которых двое направляются Советом Федерации, трое — Госдумой, трое — президентом, трое — правительством. В состав НФС входит также председатель Банка России.

Члены НФС, за исключением председателя Банка России, не работают в Банке России на постоянной основе и не получают оплату за эту деятельность.

Общее руководство деятельностью совета осуществляет председатель НФС, который избирается большинством голосов от общего числа членов совета.

Таким образом, на данный момент в состав совета входят министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, министр экономического развития Максим Решетников, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, Сергей Глазьев, председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и замглавы комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев.