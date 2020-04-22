Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий в Бюджетный кодекс изменения для совершенствования механизма государственной (муниципальной) гарантийной поддержки. Они упрощают получение бюджетных кредитов регионами и дают правительству право осуществлять в 2020 году внешние и внутренние займы с превышением заложенных в бюджете показателей.

Изменения направлены на повышение заинтересованности банков в кредитовании под государственные гарантии РФ российских юрлиц в установленных федеральным законом о федеральном бюджете случаях для решения неотложных задач по предотвращению кризисных явлений в экономике, говорится в пояснительной записке.

Закон допускает исполнение государственных гарантий в валюте, отличной от валюты основного обязательства, обеспеченного такой гарантией. Это будет способствовать переходу на расчеты и финансирование экспортных контрактов в национальной валюте и позволит банкам — бенефициарам по госгарантиям в иностранной валюте применять понижающий коэффициент риска по рублевым активам при расчете нормативов в соответствии с требованиями ЦБ.

Совфед одобрил закон о праве Кабмина совершать займы с превышением бюджетных показателей Законопроект допускает исполнение госгарантий в валюте, отличной от валюты основного обязательства, обеспеченного такой гарантией.

Законом устанавливается возможность отзыва госгарантий, обеспечивающих исполнение обязательств принципалов по кредитам в случае нецелевого использования средств кредита, обеспеченного такой гарантией.

Также поправки к Бюджетному кодексу смягчают введенную в рамках деофшоризации российской экономики норму о запрете выдачи госгарантий иностранным компаниям, российским юрлицам, зарегистрированным в офшорах. Согласно закону, правительство РФ сможет осуществлять в 2020 году государственные внутренние и внешние заимствования с превышением показателей, установленных законом о федеральном бюджете на 2020 год. Кроме того, в текущем году станет возможным предоставление из бюджета субъекта РФ бюджету другого субъекта бюджетного кредита на срок до трех лет.