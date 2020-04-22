РНКБ стал участником Системы быстрых платежей (СБП). Теперь клиенты банка — физические лица могут совершать переводы средств со счета на счет (карту) через мобильное приложение и интернет-банк в режиме реального времени в любой банк, являющийся участником CБП. Об этом говорится в релизе кредитной организации.

Денежные средства мгновенно зачисляются на счет получателя.

Для совершения перевода достаточно указать номер телефона получателя и выбрать нужный банк из списка участников СБП, при условии что мобильное приложение «РНКБ 24/7» обновлено до последней версии, заключили в банке.