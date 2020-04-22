Банк России установил официальные курсы валют на 23 апреля.

Курс доллара вырос на 78,54 копейки, составив 77,0416 рубля (76,2562 рубля на 22 апреля). Курс евро увеличен на 1,07 рубля, до 83,6826 рубля (82,616 рубля на 22 апреля).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 13:38 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 76,65 рубля (минус 44 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 83,25 рубля (минус почти 47 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 76,46—77,6 рубля за доллар и 83,05—84,27 рубля за евро.