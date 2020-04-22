ВТБ подписал соглашение с горнодобывающей и металлургической компанией «Мечел» по реструктуризации долга компании, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Снижение долговой нагрузки стало возможным по итогам сделки по продаже «Мечелом» доли 51% в Эльгинском угольном комплексе компании ООО «А-Проперти». Средства от продажи были направлены на погашение долговых обязательств перед ВТБ и Газпромбанком пропорционально их доле в задолженности группы «Мечел», — говорится релизе.



В результате задолженность группы «Мечел» перед ВТБ снизится на сумму порядка 50 млрд рублей и составит около 163 млрд рублей. Срок погашения задолженности продлен на семь лет, до марта 2027 года, с возможностью дополнительного продления на три года. Другие существенные условия по кредитным линиям, в том числе касающиеся процентных ставок и обеспечения, остаются неизменными.

«ВТБ — давний партнер группы «Мечел», и достигнутое соглашение — продолжение планомерной работы банка по поддержке компании. Как крупнейший кредитор группы мы приветствуем заключение сделки по продаже «Мечелом» доли в Эльгинском месторождении. Это позволит оптимизировать долговой портфель компании, окажет благоприятное влияние на эффективное развитие основных активов «Мечела», увеличение объемов производства и возможность обслуживания оставшегося долга», — отметил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.