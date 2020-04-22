Альфа-Банк начал доставлять потребительские кредиты в 35 крупнейших городах России, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Представитель банка приедет к клиенту, поможет подписать кредитные документы и установить мобильное приложение банка, затем выдаст и активирует дебетовую карту с деньгами.

«Кредит с доставкой экономит время — встреча с представителем банка занимает менее 30 минут, после чего клиент может снимать деньги в банкомате или платить полученной картой. Услуга актуальна для тех, кто еще не стал клиентом Альфа-Банка, если же счет в банке уже есть, то новый счет с суммой кредита появится в мобильном приложении сразу после оформления и одобрения заявки. Сотрудник выезжает в маске и в обязательном порядке обрабатывает руки санитайзером», — говорится в релизе.



Минимальная ставка потребительского кредита в Альфа-Банке — 7,7% годовых в рублях. Получить одобрение по кредиту до 5 млн рублей можно за 2 минуты, оформив заявку на сайте банка или через мобильное приложение. Срок кредитования — до пяти лет.