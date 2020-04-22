Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо президенту России Владимиру Путину с предложением распространить меры господдержки в условиях ситуации с распространением коронавируса на все предприятия, потерявшие в марте — апреле текущего года более 30% выручки, но сохранившие более 90% штата. Бизнес-омбудсмен попросил президента дать поручение о проработке предложений «в возможно более короткие сроки».

«Титов предложил президенту распространить те или иные меры господдержки на все предприятия, которые могут документально подтвердить падение выручки за март — апрель 2020 года на 30% и более по сравнению с январем — февралем 2020 года. Вторым предложенным условием является сокращение персонала этих предприятий не более чем на 10% с 28 марта 2020 года», — сказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Титов в письме сослался на результаты еженедельного мониторинга, который институт бизнес-омбудсмена проводит совместно с Федеральной службой охраны (ФСО). Согласно письму, 54% опрошенных предпринимателей уже приостановили работу своих компаний.

Правительство подсчитало расходы первого месяца поддержки экономики В экономику поступило за месяц или поступит в ближайшее время около 0,8 трлн рублей.

По мнению бизнес-омбудсмена, разрыв производственных цепочек затронул гораздо большее количество секторов экономики, чем указано в соответствующем перечне, утвержденном правительством. При этом «принцип отнесения предприятий к пострадавшим отраслям исключительно по ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) страдает формальностью и сильно затрудняет для них получение помощи от государства», отметил он.

«Крайне важно обеспечить применение мер поддержки не только для малых и средних, но и для крупных компаний, отвечающих вышеизложенным критериям», — написал Титов.