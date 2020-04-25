Почти каждый третий клиент МФО (30,2%) берет микрозаем, поскольку ему отказали в банке; 15,3% опрошенных предпочитают услуги МФО, потому что взаимодействие с кредитором осуществляется полностью онлайн. Таковы данные исследования компании IDF Eurasia (бренд Moneyman).



Еще 4,5% клиентов МФО привлекает широкий спектр способов погашения задолженности и получения денег: на счет, карту и электронный кошелек.



«25% в ходе опроса указали вариант «Получение денег удобнее и быстрее, чем в банке».... Еще 15% выбрали ответ «Возможность получить небольшую ссуду на короткий срок»... И, наконец, 10% респондентов обращаются к альтернативному кредитованию в связи с тем, что оно позволяет им сформировать или исправить кредитную историю... Тем, у кого кредитная история «нулевая», получить деньги в банке, скорее всего, будет затруднительно или им предложат не самые выгодные условия. Такие заемщики для банков несут повышенные риски, поскольку об их платежной дисциплине ничего неизвестно. Если же кредитная история есть, но она испорчена, добросовестное погашение займов поможет ее «оздоровить». То есть в обоих случаях использование микрозаймов способствует возможности получать финансирование в банковских структурах», — отмечается в исследовании.

Аналитики добавили, что тенденция к сохранению качества кредитного портфеля в кризисный период будет наблюдаться применительно ко всем участникам рынка. Это приведет к снижению ожиданий клиентского спроса по сектору в целом, заключили в IDF Eurasia.



Исследование проводилось в формате онлайн-опроса клиентов микрофинансовых компаний по всей России, в нем участвовали 3 482 человека.