Лидеры ЕС на видеоконференции в четверг рассмотрят план долгосрочного восстановления экономики Евросоюза объемом 2 трлн евро по меньшей мере на семь лет, который должен дополнить программу экстренных мер на 540 млрд евро. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на подготовленный к саммиту проект соглашения.

По информации агентства, данный фонд помощи будет включать 300 млрд евро, которые будут выделены Еврокомиссией из других программ Евросоюза в рамках формирующегося сейчас многолетнего рамочного бюджета ЕС на период с 2021 по 2027 год (бюджетное планирование в ЕС осуществляется семилетними циклами), еще 320 млрд получены в качестве заемных средств на коммерческих рынках. Далее Еврокомиссия, которая выступает автором проекта, предлагает использовать эти деньги как гарантии для привлечения в фонд экономического восстановления ЕС до 2 трлн евро. Однако Bloomberg признает, что из документа не ясны механизмы аккумуляции этих средств. В частности, пока не ясно, пойдут ли страны сообщества на выпуск так называемых «коронабондов» — общеевропейских ценных бумаг под общие гарантии всех государств сообщества, против чего выступают Германия, Нидерланды, Швеция и ряд других стран.



В целом агентство соглашается с озвученными ранее оценками источников в Брюсселе, что на саммите 23 апреля окончательное решение по долгосрочной программе помощи еще не будет принято, поскольку разногласия по способам его финансирования слишком велики.