Снижение потребительского спроса в России на фоне пандемии и кризиса затронуло 90% всех категорий продуктов и услуг, пишет «Коммерсант» . В ближайшие шесть месяцев дальнейшего снижения расходов ожидают 15% российских потребителей, говорится в исследовании экспертов BCG совместно с холдингом «Ромир». Масштабы текущего кризиса на потребительском рынке, вызванного пандемией COVID-19 и введенными ограничениями, могут оказаться значительнее, чем предполагалось.

Так, российские потребители планируют сократить расходы почти на все продукты питания, за исключением свежих. Снижение трат на бакалею планируют 15% респондентов, на мороженые продукты и консервы — 16%, на алкоголь — 28%. На одежде и обуви, как следует из исследования, в ближайшие шесть месяцев будут экономить 19—37% респондентов в зависимости от категории. Также 25% российских потребителей сократят расходы на ювелирные изделия, 29% — на парфюмерию, 34% — на мебель и предметы интерьера, а 35—37% — на электронику и бытовую технику. В ближайшие полгода минимизировать траты в целом на досуг планирует 51% респондентов. Как отмечают в BCG и «Ромире», в России потребители планируют меньше тратить во всех каналах продаж, включая онлайн. Причина — в финансовой нестабильности.

Ретейлеры ожидают падения спроса относительно мартовских показателей во II—III кварталах, в первую очередь по категориям, которые ранее закупали впрок. В то же время востребованность свежей продукции, скорее всего, сохранится или даже возрастет. Покупатели продолжают приобретать таких товаров больше, потому что вынуждены готовить и питаться дома. Ретейлеры надеются, что в том или ином виде спрос вернется к осени, когда потребители придут за теплой одеждой. При этом из-за кризиса люди в целом могут пересмотреть свой подход к расходам и отказаться от покупок одежды и обуви в том количестве, как раньше.

По мнению старшего аналитика BCS Global Markets Дмитрия Скрябина, основной драйвер потребительского спроса — это располагаемые доходы населения, роста которых можно ожидать не раньше второй половины 2021 года. Многое будет зависеть от последствий кризиса и пандемии, мер поддержки экономики и потребителя, роста безработицы и числа людей, которые столкнутся с сокращением зарплат. При умеренно оптимистичном сценарии на возврат потребления к докризисному уровню может уйти до трех лет, прогнозирует Скрябин.