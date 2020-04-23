Российские фондовые индексы в четверг начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 1,01% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 599,43 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 1,2% и равнялся 1 078,8 пункта.

Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Цены на нефть продолжают уверенный отскок от многолетних минимумов, а настроения на мировых фондовых площадках остаются оптимистичными, уточняет она.

«Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в плюс и попытаются продолжить повышение на фоне сохранения благоприятных настроений за рубежом. В четверг на рынок, однако, скорее всего, поступят многочисленные негативные сигналы со стороны макроэкономических данных, которые могут подпортить общий настрой», — комментирует эксперт.

