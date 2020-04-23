Количество купленных в кредит автомобилей в январе — марте 2020 года оказалось наивысшим для аналогичных периодов прошлых лет, начиная с I квартала 2014 года, и составило 218,2 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с I кварталом 2019 года число выданных автокредитов выросло на 11,6%.

По данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей в I квартале 2020 году увеличился на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 375,6 тыс. единиц.

Самое большое количество выданных автокредитов было отмечено в Москве (17,7 тыс. единиц), Санкт-Петербурге (13,2 тыс.), Московской области (13,1 тыс.), а также республиках Татарстан (10,7 тыс.) и Башкортостан (9,4 тыс. единиц).

Самый большой рост выдачи автокредитов был зафиксирован в Омской (+30,1%) и Белгородской (+25,4%) областях, Краснодарском крае (+19%), а также в Ульяновской области (+18,3%) и Ставропольском крае (+17,6%). В то же время в ряде регионов количество выданных автокредитов снизилось, в том числе в Пермском (-3,4%) и Красноярском (-3,1%) краях, в Чувашской (-0,5%) и Удмуртской (-0,1%) республиках. В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов выросла на 11,2% и 11,1% соответственно.