Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара понизился на 65 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подешевел на 62 копейки. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,04 рубля (минус 87 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 81,14 рубля (минус 97 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, если позитивный фон в четверг утром сохранится и восстановление цен на нефть усилится, пара доллар/рубль вернется к уровню 74,87 рубля, в противном случае сохранится боковое движение около 76 рублей.

«Пара доллар/рубль на рынке Forex за час до открытия российского рынка торгуется в районе 75,4. Однако в среднесрочный рост «россиянина» мы не верим. Сейчас стойкость рубля объясняется валютными интервенциями Банка России и отсутствием на торгах импортеров, спрос на продукцию которых резко упал из-за режима самоизоляции и падения доходов населения», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.