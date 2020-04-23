Общий объем кредитов компаниям на выдачу зарплат должен достичь 305 млрд рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что программа беспроцентных кредитов для бизнеса на выплату зарплат будет расширена на средние и крупные компании из пострадавших из-за коронавируса секторов экономики.

«На эти цели мы дополнительно выделим 3,5 миллиарда рублей. В итоге, по данным Министерства экономического развития, общий объем выданных кредитов должен достичь 305 миллиардов рублей», — сказал Мишустин.

Премьер также заявил, что общий объем поддержки каждой многодетной семьи для улучшения жилищных условий может превысить 1 млн рублей. Речь идет о семьях, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующие дети, уточнил глава Кабмина.

«Государство поможет полностью или частично погасить ипотечный кредит такой семье, максимальная сумма погашения составит 450 тысяч рублей, — отметил он. — На эти цели мы направим около 9,5 миллиарда рублей». «По расчетам Минфина, эта мера поможет не менее чем 21 тысяче семей, — добавил премьер. — С учетом расширенного материнского капитала <...> общая сумма жилищной поддержки многодетных семей может превысить 1 миллион рублей».



Программа льготной ипотеки под 6,5% позволит дополнительно привлечь в сферу строительства не менее 900 млрд рублей, уточнил Мишустин.



Председатель правительства поручил главам Минэкономразвития и Федеральной налоговой службы еженедельно проводить разъяснительные брифинги по мерам поддержки экономики.