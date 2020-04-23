Устойчивость банковской системы должна быть обеспечена, нельзя допустить критического накопления «плохих» долгов и сбоев в работе кредитных учреждений. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на совещании о банковском кредитовании.

«Необходимо, конечно же, обеспечить устойчивость самой банковской системы, нельзя допустить критического накопления так называемых плохих долгов, срывов и сбоев в работе банков», — сказал президент.

Он поручил правительству и Центробанку при участии банковского сообщества подумать о мерах по обеспечению надежности кредитного портфеля без повышения при этом нагрузки на заемщиков.

Способность банковского сектора обеспечить доступность кредитных ресурсов для населения и бизнеса станет определяющей при дальнейшем восстановлении экономики страны, заявил Путин.

«Нам важно уже сейчас создавать условия для решения задач на среднюю и долгосрочную перспективу, иметь в виду, что способность банков обеспечить устойчивый рост доступности и объемов кредитования для граждан, для компаний станет важнейшим фактором восстановления и дальнейшего развития экономики России», — подчеркнул он.

Президент отметил, что банки быстрее статистики чувствуют пульс экономической жизни. «Все процессы, происходящие в экономике, непосредственно отражаются на банковской системе. Поэтому прошу представителей банковского сообщества поделиться своими оценками текущей экономической ситуации и вашими прогнозами на перспективу», — обратился он к участникам совещания.