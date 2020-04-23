Деньги, выделяемые на льготную ипотеку, должны поступать всей кооперационной цепочке, а не оставаться только у застройщиков, потребовал президент России Владимир Путин на совещании о банковском кредитовании для реализации мер поддержки в условиях пандемии.

Глава государства напомнил о решении по льготным ипотечным кредитам: «По специальной ипотечной программе до 1 ноября текущего года кредит на новое жилье можно будет взять по ставке в 6,5%, остальное будет компенсировать государство в течение всего срока ипотеки». «Таким образом, эта мера поддержки российских семей будет носить долгосрочный характер», — пояснил Путин.

По его словам, «банки уже взяли на себя определенные обязательства и начали принимать заявки на выдачу таких кредитов». На совещании президент ждет докладов о том, «как идет эта работа, как налажено взаимодействие с застройщиками, что сделано для того, чтобы ипотеку можно было оформить быстро, без излишних формальностей, в том числе и дистанционно».

«Важно, чтобы деньги не оставались только у застройщиков, а работали, поддерживали занятость в смежных отраслях по всей кооперационной цепочке», — подчеркнул Путин. Он отметил: «Строительство жилья, инфраструктурных объектов при строгом соблюдении всех санитарных норм и требований должно продолжаться».