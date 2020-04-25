Клиенты из сегмента малого и среднего бизнеса банка «Восточный» получили возможность выпускать коммерческие облигации своего предприятия, говорится в релизе.

«Выпуск облигаций — достаточно новый инструмент для российского рынка МСБ, позволяющий небольшим предприятиям получить так называемые длинные деньги и вложить их в долгосрочное развитие. Привлечь таким образом можно от 30 млн рублей на срок от одного года до пяти лет по ставке от 16% годовых. Главное отличие облигаций от кредита — возможность выплачивать на протяжении всего срока размещения ценных бумаг только проценты, тело основного долга будет гаситься в конце периода», — отмечается в сообщении.

Для выпуска облигаций предприятие должно соответствовать нескольким критериям: его годовой оборот должен начинаться от 120 млн рублей, компания должна быть финансово прозрачной и предоставить доступ к отчетности, а также к данным по своему банковскому счету.

«Проверка бизнеса специалистами сервиса «Аура» занимает около месяца и позволит правильно подготовить компанию для будущих инвестиций», — заключили в банке.